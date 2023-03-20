2023/03/20 | 13:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KYqy3MHlAI8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد نصف ساعة سيمرر سانت ليغو.. وهتافات و فوضى داخل البرلمان | الحصاد الاخباري 2023/3/19) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد نصف ساعة سيمرر سانت ليغو.. وهتافات و فوضى داخل البرلمان | الحصاد الاخباري 2023/3/19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).