اندلاع حريق داخل مستشفى الصدر في النجف الأشرف

2023/03/20 | 13:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسلنا، اليوم الاثنين، باندلاع حريق داخل مستشفى الصدر في النجف الأشرف.

وقال المراسل، إن “حريقا اندلع اليوم، داخل مستشفى الصدر في النجف الأشرف”.

وأضاف، أن “لغاية الآن لم تعرف أسباب الحريق”.

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