2023/03/20 | 13:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، إطلاق الحملة الثانية من عملية البحث الكبرى عن الفقراء في بغداد.واكد وزير العمل احمد الاسدي بحسب بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل تعلن اطلاق الحملة الثانية من عملية البحث الكبرى في بغداد المركز الخبري الوطني.

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