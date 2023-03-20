خضة في الأسواق العالمية.. أسهم مصارف أوروبية تنهار واهتزاز في بورصة الخليج

2023/03/20 | 13:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الأسواق العالمية اضطرابات عدة في تعاملات بداية الأسبوع، وبدأت على انهيار لأسهم المصارف الأوروبية وتراجع في أسعار النفط وهبوط لبورصات الخليج والأسهم الأوروبية.وذلك إثر الخضة المصرفية التي يمر بها العالم.

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