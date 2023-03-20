بالصور.. ملعب الشعب يستعد لاحتضان تدريبات المنتخب الوطني

2023/03/20 | 13:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الشباب والرياضة، جاهزية ملعب الشعب الدولي لاحتضان تجمع منتخبنا الوطني لكرة القدم مساء اليوم الأثنين.ويستعد منتخبنا الوطني للدخول في معسكر تدريبي في روسيا ابتداءً من الغد، تتخلله مباراة ودية أمام صاحب الأرض في السادس والعشرين من الشهر الحالي.

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ملعب الشعب يستعد لاحتضان تدريبات المنتخب الوطني أولاً على ايرث نيوز.

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