السوداني: توفير الخدمات من أولويات الحكومة

2023/03/20 | 13:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 مارس، 2023 بغداد/المسلة: شارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، في ندوة حوارية...

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