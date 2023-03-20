2023/03/20 | 13:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 مارس، 2023 بغداد/المسلة: القت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، الاثنين، القبض على...

ظهرت المقالة الاستخبارات تعالج اهداف مهمة لتجارة المخدرات في ميسان..



وخلية ارهابية في بغداد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تعالج اهداف مهمة لتجارة المخدرات في ميسان.. وخلية ارهابية في بغداد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تعالج اهداف مهمة لتجارة المخدرات في ميسان.. وخلية ارهابية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).