الصحة العالمية تعلن تفشي الحصبة وشلل الأطفال باليمن

2023/03/20 | 13:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، تفشي

الحصبة وشلل الأطفال في اليمن.

وقالت المنظمة الأممية عبر حسابها على

تويتر: “يشهد ‎اليمن الآن تفشيا للحصبة

وشلل الأطفال”.

وذكرت أن “أكثر من 80 بالمئة من الأطفال

الذين

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