2023/03/20 | 13:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،

اليوم الاثنين، توجيها لمديرية مكافحة

المخدرات بتشكيل لجنة لغرض اجراء الفحص

الطبي المفاجئ لمنتسبي الداخلية.





وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب وزير

الداخلية، فأنه "بناء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الداخلية توجه بتشكيل لجنة فحص مخدرات المفاجئ لمنتسبيها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الداخلية توجه بتشكيل لجنة فحص مخدرات المفاجئ لمنتسبيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).