2023/03/20 | 13:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد

للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً

للأمطار وعواصف رعدية يوم غد الثلاثاء.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم

غد الثلاثاء في المنطقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية.. أمطار وعواصف رعدية غدا الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية.. أمطار وعواصف رعدية غدا الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).