2023/03/20 | 14:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IsaFF5h_qDg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الساعدي: نقص حاد بالكوادر التربوية و التربية لم تستجب لمطالب التعيين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الساعدي: نقص حاد بالكوادر التربوية و التربية لم تستجب لمطالب التعيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).