ارتفاع اسعار النفط العالمية ليلامس برينت 74 دولاراً للبرميل

2023/03/20 | 14:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن تكبدت أكبر خسارة أسبوعية لها في شهور مع إبرام بنك يو بي إس صفقة لشراء كريدي سويس وسعت بعض أكبر البنوك المركزية في العالم إلى طمأنة الأسواق المالية العالمية وتحقيق الاستقرار فيها.وارتفعت … Readmore

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