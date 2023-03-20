ذي قار.. مسلح يفتح النار على عائلة داخل سيارة ويقتل 3 من أفرادها

2023/03/20 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

بسبب خلافات عشائرية..



شخص يفتح النار على عجلة بقضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار فيها عائلة مكونة من ثلاثة اشخاص بينهم امرأة، مما تسبب بمقتل جميعاً، بعد فر الشخص المسلح الى جهة مجهولة.

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