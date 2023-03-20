بوتين يشيد باستعداد الصين للعب دور في التسوية بأوكرانيا

2023/03/20 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

موسكو – أ ف ب

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد ب«استعداد الصين للاضطلاع بدور بناء على صعيد تسوية» النزاع في أوكرانيا، وذلك في خضم جهود وساطة بين موسكو وكييف تقودها بكين.

وجاء في مقالة كتبها الرئيس الروسي لصحيفة صينية نشرها الكرملين عشية زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو «نشيد باستعداد الصين للاضطلاع بدور بناء على صعيد تسوية الأزمة» في أوكرانيا.

كما أكد الرئيس الروسي أن العلاقات الروسية-الصينية «في ذروتها التاريخية وتزداد رسوخاً».

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