زيارة صداقة وتعاون وسلام.. وصول الرئيس الصيني إلى روسيا

2023/03/20 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بكين – أ ف ب

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم الاثنين، إلى روسيا في زيارة رسمية لعقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتستمر الزيارة ثلاثة أيام وهي أول زيارة دولة يقوم بها شي لروسيا التي ترتبط بعلاقات دبلوماسية واقتصادية مهمة مع الصين، منذ حوالى أربع سنوات.

وفي مقال نشرته صحيفة روسيسكايا غازيتا الروسية، وصف الرئيس الصيني الزيارة بأنها «رحلة صداقة وتعاون وسلام».وكتب شي «أتطلع إلى العمل مع الرئيس بوتين لنعتمد معاً رؤية جديدة» للعلاقات الثنائية”.وفي مقال نشرته صحيفة صينية الاثنين أثنى بوتين على «عزم الصين على لعب دور بناء في تسوية» النزاع مع أوكرانيا، معتبراً أن «العلاقات الروسية الصينية بلغت ذروتها التاريخية».

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