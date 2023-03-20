2023/03/20 | 14:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cxTWzNHGBu4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إقليم كوردستان ينهي استعدادات إيقاد شعلة نوروز وسط أجواء احتفالية مميزة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إقليم كوردستان ينهي استعدادات إيقاد شعلة نوروز وسط أجواء احتفالية مميزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).