2023/03/20 | 14:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع التدهور المتواصل في قيمة الليرة اللبنانية في ظل أزمة اقتصادية وسياسية خانقة، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية خبرا يدعي بدء مصرف لبنان المركزي بطباعة ورقة نقدية من فئة مليون ليرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل أصدر لبنان ورقة نقدية من فئة مليون ليرة؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل أصدر لبنان ورقة نقدية من فئة مليون ليرة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).