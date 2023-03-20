2023/03/20 | 14:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من 6 عناصر في الطارمية شمالي بغداد.وذكر الجهاز في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أنه “بإشراف ومتابعة القائد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن الوطني يطيح بخلية إرهابية مكونة من 6 عناصر في الطارمية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يطيح بخلية إرهابية مكونة من 6 عناصر في الطارمية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يطيح بخلية إرهابية مكونة من 6 عناصر في الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).