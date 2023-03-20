في دبي لـ24 ساعة فقط؟ دليلك لأبرز المعالم التي تستطيع زيارتها

2023/03/20 | 14:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر مطار دبي الدولي من بين أكثر المطارات ازدحامًا في العالم..ومع سفر ملايين الأشخاص سنويًا من خلاله، هناك فرصة أن تقف رحلتك الدولية مؤقتًا في دبي..وتُقدم مدونة السفر، صوفي بانال، أبرز النشاطات والمعالم الأساسية التي يجب زيارتها في المدينة.

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