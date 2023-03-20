السوداني: العراق يسعى لتطوير الشراكة مع السعودية على صعيد الاستثمار والطاقة

2023/03/20 | 14:29 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أكّد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الإثنين، الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع السعودية في مختلف القطاعات، من بينها الاستثمار والطاقة.حديث السوداني جاء خلال استقباله وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، الذي يزور العاصمة بغداد، في إطار أعمال المجلس التنسيقي العراقي – السعودي.بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقت شبكة 964 نسخة […]

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