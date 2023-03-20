النزاهـة: استقـدام مدير عام شركـة الاسمنت العراقية الأسبق

2023/03/20 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، صدور أمر استقدامِ بحقّ المدير العام للشركة العامَّة للاسمنت العراقيَّـة الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدر أمر استقدامٍ للمدير العام للشركة العامَّة للسمنت العراقية الأسبق، بعد الاطلاع على تقرير قسم التدقيق الخارجيِّ في الهيئة".

وأضافت أن "المُتَّهم أقدم على ارتكاب مُخالفاتٍ في عقد صيانة وتأهيل اثنين من خزَّانات الوقود في معمل سمنت بادوش أحد معامل معاونيَّة الاسمنت الشماليَّة".

وبينت الهيئة، بحسب البيان، أن "سعة كلّ خزَّانٍ تبلغ 5 ملايين لتر"، لافتةً إلى أنَّ "المحكمة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من ق.ع.ع".

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