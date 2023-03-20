بالفيديو.. الأمن الوطني يعلن الإطاحة بخلية إرهابية مكونة من 6 عناصر في الطارمية

2023/03/20 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من 6 عناصر في الطارمية شمالي بغداد.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بإشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة نفذ جهاز الأمن الوطني (عملية درع بغداد)، وهي واحدة من سلسلة العمليات النوعية التي يقوم بها الجهاز لملاحقة فلول العناصر الإرهابية وضرب أوكارهم".

وأضاف، أن "العملية نُفذت استنادا لموافقات قضائية وبعد جهود ميدانية ومعلومات استخبارية دقيقة، إذ اتسمت العملية بالتكتيك والمباغتة والتنسيق مع القطعات الأمنية الماسكة".

وأوضح أن "العملية أسفرت عن الإطاحة بمفرزة إرهابية مكونة من ستة عناصر في منطقة الطارمية شمالي بغداد من بينهم الإرهابي المكنى (أبو علي المشهداني) والإرهابي المكنى (أبو زيد المشهداني) والإرهابي المكنى (أبو براء المشهداني) فضلاً عن المجهز العام للأسلحة والمتفجرات".

وأشار البيان الى أن "المفرزة هذه كانت مسؤولة عن العديد من العمليات الإرهابية الأخيرة في الطارمية وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لباقي أفراد عصابات داعش".

وبين أن "من جملة الجرائم التي قامت بها هذه الزمرة الإرهابية هي مهاجمة القوات الأمنية، وزرع العبوات الناسفة لها، وتنفيذ هجوم بالأسلحة الرشاشة أدى إلى استشهاد إثنين من منتسبي الشرطة المحلية، وتفجير إحدى آليات مشروع مجاري الطارمية وما أدى إلى ايقاف العمل بالمشروع، زرع عبوة ناسفة لأحد منتسبي الحشد الشعبي"، لافتا الى أنه "تم تفجير المحال والمعامل والأسواق التجارية بغية ابتزاز اصحابها والحصول على تمويل مالي ، ونقل كميات من المواد المتفجرة والصواعق والكواتم والعبوات الناسفة إلى شمالي بغداد من خلال إخفاءها داخل محرك كهربائي كبير، بالإضافة إلى تجهيز باقي عناصر داعش الإرهابي بقنابر الهاون والنواظير الليلية والمعدات والملابس العسكرية".

وتابع "قد ضبط بحوزة هذه الزمرة الإرهابية مجموعة من الأعتدة المتنوعة مع خوذ وملابس وأقنعة عسكرية وحقائب اسعافات أولية فضلاً عن أجهزة للتصويب ونواظير حرارية ليلية وأجهزة كمبيوتر وكاميرات تصوير وأجهزة نداء لاسلكية".

وبشأن أبرز عمليات جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى بين أن "عدد جرائم الخطف والقتل المنظمة في محافظة ديالى 8 حوادث، وتم تشخيص الجناة واعتقال بعضهم بفترة قياسية ومن بينها قضية خطف الدكتور علي الحسيني".

وأردف، "تم القاء القبض على أخطر مجرمي المحافظة المدعو (احمد رومية) والمطلوب وفق مذكرات قضائية وبأكثر من قضية أهمها (الخطف والقتل)"، مؤكداً أن "كل المتهمين في قضايا الخطف والقتل جرى إحالتهم الى الجهات القضائية وبعضهم صدر بحقه حكماً بالاعدام".

وفيما يخص ملف المشتقات النفطية فإن "عدد الملقى القبض عليهم 105 متهم، من ضمنهم ضباط ومنتسبين، فضلاً عن 10 مهربين رئيسيين في المحافظة أبرزهم الملقب (حمودي حمد) و(وسام حميد)، وكمية المواد المضبوطة من المشتقات (1.800.000) ألف لتر"، بحسب البيان.

وأكمل "ضبطت مفارز جهازنا كميات من الادوية المهربة والمواد الممنوعة من الاستيراد والمواد الغذائية التالفة تقدر ب، 1575 طن"، مشيرا الى "ضبط 60 طناً من السبائك المهربة منذ بداية العام الحالي".

وختم البيان أنه "ضُبط مخزن يحتوي على أكثر 12 مليون حبة مخدرة شرقي العاصمة وإلقاء القبض على 6 من تجار المواد المخدرة".

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