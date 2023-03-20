امال اكثر من 5 الاف شرطي مستقبلي معلقة، بين دعاية انتخابية و اخفاق اتفاقية سنجار

2023/03/20 | 14:45 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك بين الوساطة و المحاصصة السياسية كتب إسماعيل نايف اسمه ليكون شرطياً في قادم السنوات و يمسك مع اصدقاءه امن قضاء سنجار المبعثر منذ ابادة الايزيدية عام 2014 و ينتظر الحكومة بفارغ الصبر لتنفيذ اتفاقية سنجار ليدخل الى سلك الشرطة.البوادر تبدو صعبة، و الامال لازالت، برلمانيين ينافسون بعضهم البعض بالكتب و المطلبات …

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