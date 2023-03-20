النزاهـة: استقـدام مدير عام شركـة السمنت العراقية الأسبق

2023/03/20 | 14:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بصدور أمر استقدامِ بحقّ المدير العام للشركة العامَّة للسمنت العراقيَّـة الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

الدائرة أشارت إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدر أمر استقدامٍ للمدير العام للشركة العامَّة للسمنت العراقية الأسبق، بعد الاطلاع على تقرير قسم التدقيق الخارجيِّ في الهيئة.

وتابعت إنَّ المُتَّهم أقدم على ارتكاب مُخالفاتٍ في عقد صيانة وتأهيل اثنين من خزَّانات الوقود في معمل سمنت بادوش أحد معامل معاونيَّة السمنت الشماليَّة، مُبيّنةً أنَّ سعة كلّ خزَّانٍ تبلغ (5,000,000) ملايين لتر، لافتةً إلى أنَّ المحكمة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من ق.ع.ع.

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