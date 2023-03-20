مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيداي برئاسة السوداني

2023/03/20 | 14:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه، محمد شياع السوداني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه محمد شياع السوداني”.

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