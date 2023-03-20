’أم الياي’ تنهي حياة شخص وشرطة بابل تعتقل أحد المتهمين بالجريمة

2023/03/20 | 15:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، القبض على متهم أقدمَ على قتل شاب بإستخدام آلة جارحة “سكين أم الياي” على إثر مشاجرة حصلت بينهما في مدينة الحلة .وأوضحت القيادة في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “دوريات قسم شرطة النجدة (7 ص)ضمن قاطع الصوب الصغير ، تمكنت على إثر بلاغ تلقته من أحد المواطنين […]

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