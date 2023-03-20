وزير خارجية تركيا يعلق على

2023/03/20 | 15:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن "اتفاقية الصلاحية البحرية المبرمة بين بلاده وحكومة طرابلس بلاده في ليبيا، ليست ضد مصالح مصر، وأن اتفاقية القاهرة مع اليونان ليست ضد أنقرة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة (الأناضول) التركية الرسمية.

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