الإطاحة بمسؤول ديوان التعليم لدى

2023/03/20 | 15:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم

الاثنين، القاء القبض مسؤول ديوان

التعليم لدى داعش في الفلوجة بمحافظة

الانبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "من خلال عملية استخبارية

تمثلت بمتابعة

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