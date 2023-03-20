بيعت للمواطنين.. ضبط متهمين بالتجاوز على اراضي الدولة في نينوى

2023/03/20 | 15:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاثنين، ضبط حالات تجاوزٍ على قرابة

(350) دونماً من الأراضي العائدة للدولة

في محافظة نينوى، فيما اشارت الى أنَّ

قيمتها تجاوزت (53,000,000,000) مليار دينارٍ.

وذكر

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