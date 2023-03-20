يتاجرون بها في كربلاء.. الاطاحة بثلاثة تجار مخدرات في ميسان

2023/03/20 | 15:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم

الاثنين، القبض على ثلاثة مطلوبين

بتجارة المواد المخدرة في محافظة ميسان.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "جهود ا

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