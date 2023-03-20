اعتقال متهم أقدم على قتل شاب بـ

2023/03/20 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، القبض على متهم أقدمَ على قتل شاب باستخدام آلة جارحة "سكين أم الياي" على إثر مشاجرة حصلت بينهما في مدينة الحلة.

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