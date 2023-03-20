تسرب نفطي في الكويت.. والسلطات تؤكد انه لايؤثر على الانتاج والتصدير

2023/03/20 | 15:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطات الكويتية: عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب.

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