2023/03/20 | 15:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بصدور أمر استقدامِ بحقّ المدير العام...

ظهرت المقالة النزاهة تستقدم مدير عام شركة الاسمنت العراقية أولاً على المسلة.

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