2023/03/20 | 15:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 مارس، 2023 بغداد/المسلة: دعا رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، نائبه قوباد طالباني والفريق...

ظهرت المقالة بارزاني يدعو طالباني ووزراء الوطني للعودة الى اجتماعات حكومة الاقليم أولاً على المسلة.

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