2023/03/20 | 15:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NZusQtEgL3k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلمان يحدد موعد الانتخابات.. والجميع ينتظر ما سيصدر في الحنانة من قرارات| اخبار الثالثة 2023/3/20) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البرلمان يحدد موعد الانتخابات.. والجميع ينتظر ما سيصدر في الحنانة من قرارات| اخبار الثالثة 2023/3/20) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).