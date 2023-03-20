2023/03/20 | 15:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن طرفا الصراع في اليمن، الاثنين، إنهما اتفقا على تبادل نحو 880 أسيرا بعد محادثات في سويسرا برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن.. الحوثيون والحكومة يتوصلان إلى اتفاق لتبادل الأسرى) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليمن.. الحوثيون والحكومة يتوصلان إلى اتفاق لتبادل الأسرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).