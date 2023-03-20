2023/03/20 | 15:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني هنئ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أبناء شعبنا الكردي والعراقي عموماً بمناسبة أعياد نوروز. وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الوزراء يهنئ بمناسبة اعياد نوروز المركز الخبري الوطني.

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