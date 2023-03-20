2023/03/20 | 15:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدّرت فنلندا مرة أخرى تقرير السعادة العالمي، الذي يقيس، بحسب المزاعم، الدعم الاجتماعي والدخل والصحة والحرية وغياب الفساد، لتحديد السعادة الوطنية في 137 دولة حول العالم.وتتصدر فنلندا القائمة، للعام السادس على التوالي، التقرير الذي صدر اليوم الاثنين، تليها … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في اليوم العالمي للسعادة .. العراق في المرتبة الـ100 وفنلندا تحافظ على الصدارة عالمياً) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في اليوم العالمي للسعادة .. العراق في المرتبة الـ100 وفنلندا تحافظ على الصدارة عالمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).