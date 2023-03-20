الاستخبارات الخارجية الروسية: امريكا تخطط لنقل اسلحة متطورة وصواريخ إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا

2023/03/20 | 15:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لنقل عشرات الشاحنات الصغيرة المزودة بمدافع رشاشة ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة من طراز “إيغلا” إلى الإرهابيين.وقال المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية … Readmore

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