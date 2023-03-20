الشرطة العراقي ينهي عقد مدربه المصري مؤمن سليمان

2023/03/20 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي العراقي، إقالة مدرب فريقها الكروي الأول المصري مؤمن سليمان، فيما قررت تعيين مساعده أحمد صلاح لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.ويأتي قرار إدارة الشرطة بإقالة سليمان عقب خسارة فريقها الكروي الأول أمام الزوراء 1-2، يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.قوبل القرار بالاستغراب من قبل الشارع الرياضي في العراق، لأن سليمان قاد الشرطة في الموسم الماضي للفوز بلقب الدوري، كما قاده للفوز بكأس المثابرة، فضلاً عن ذلك أن فريقه الآن يتصدر فرق الدوري العراقي.وقالت إدارة نادي الشرطة في بيان، «تتقدم الهيئة الإدارية لنادي الشرطة بشكرها وتقديرها إلى مدرب فريق كرة القدم مؤمن سليمان، لما قدمه من جهد خلال توليه قيادة الفريق في الموسم الماضي، ونيله اللقب والمرحلة الأولى من الموسم الجاري».وأضافت، «نتمنى لسليمان التوفيق والنجاح في مشواره المقبل».وتابعت أن «الطاقم التدريبي المساعد للمصري سليمان، المكون من المدربين أحمد صلاح وحسين عبد الواحد ومدرب حراس المرمى عمرو عبد السلام ومدرب اللياقة البدنية مازن عبد الستار، سيقود الفريق لما تبقى من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم».

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