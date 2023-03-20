السوداني قبيل رحلة أنقرة: نريد “وثبة اقتصادية” عبر طريق يمر بالديوانية إلى أوروبا

2023/03/20 | 15:52 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الإثنين، عن جدول أعمال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة، قبيل مغادرة العاصمة بغداد.السوداني في تصريحات صحفية قبل رحلته إلى تركيا تابعتها شبكة 964: زيارتنا لتركيا تكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت تحديداً مع التطورات الإيجابية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.سنركز في مباحثاتنا مع […]

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