توجيه حكومي بفتح جميع الطرق المغلقة في بغداد

2023/03/20 | 15:54 - المصدر: السومرية نيوز

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بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتأمين حركة عالية في انسيابية حركة الشارع، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني يوجه بفتح جميع الطرق والازقة المغلقة خلال مدة اقصاها اسبوعين ضمن قاطع عمليات الكرخ وعمليات والرصافة.

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