تصريح نيابي يخص مصير قانوني ذوي الإعاقة والضمان

2023/03/20 | 16:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استكمال قانون ذوي الإعاقة.

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