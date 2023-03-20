السوداني يوجه بفتح جميع الطرق والازقة المغلقة في بغداد

2023/03/20 | 16:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، بفتح جميع الطرق والازقة المغلقة في العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللوء يحيى رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتأمين حركة عالية في انسيابية حركة الشارع، وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بفتح جميع الطرق والازقة المغلقة".

وأشار الى أن التوجيه سينفذ "خلال مدة اقصاها اسبوعين ضمن قاطع عمليات الكرخ والرصافة".

وتشهد العاصمة بغداد زحامات مرورية تشل حركة السير في اغلب شوارعها، مما يثر استياء المواطنين خلال فترة تنقلهم.

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