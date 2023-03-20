2023/03/20 | 16:17 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني: ضبط الحدود وتبادل المعلومات ومشكلة المياه ستحتل جانبا من المحادثات مع تركيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/20 | 16:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: ضبط الحدود وتبادل المعلومات ومشكلة المياه ستحتل جانبا من المحادثات مع تركيا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: ضبط الحدود وتبادل المعلومات ومشكلة المياه ستحتل جانبا من المحادثات مع تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).