2023/03/20 | 16:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NP7wE2da6BA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وقفة احتجاجية لهيئة المتقاعدين - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٤٢٦) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وقفة احتجاجية لهيئة المتقاعدين - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٤٢٦) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).