فيتنام النسخة الثانية.. كيف غيَّر العراق عقيدة الجيش الأميركي؟

2023/03/20 | 16:24 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون أمرا مأساويا إن كرَّر كبار القادة العسكريين الأميركيين خطأ أسلافهم في الحرب الباردة بعد فيتنام، وألقوا بدروس الحرب العراقية وراء ظهورهم بعد أن عانوا الأمرَّيْن من أجلها.

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