اليمن.. توصل الحكومة والحوثيين إلى اتفاق تبادل أسري قبل رمضان يشمل حوالي 900 سجين

2023/03/20 | 16:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مفاوضون من جماعة الحوثي عبر تويتر إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران اتفقا، الاثنين، على تبادل الأسرى بعد محادثات في سويسرا.

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