مصرف الرشيد يصدر توجيهاً لفروعه المخصصة ببيع الدولار

2023/03/20 | 16:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، فروعه المخصصة لبيع الدولار فتح الابواب يوم غد الثلاثاء.

وقال إعلام المصرف في بيان إن “مدير عام المصرف باسم عبد علي يوسف وجه مدراء الفروع المخصصة لبيع الدولار الاستمرار بالعمل وفتح ابواب المصرف خلال عطلة يوم غد الثلاثاء”.

ودعا مدير المصرف بحسب البيان “كافة المسافرين والموفدين الراغبين بشراء الدولار مراجعة الفروع خلال ساعات الدوام”.

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