2023/03/20 | 17:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر امين عام الاتحاد الإسلامي التركماني النائب السابق جاسم محمد جعفر، الاثنين، من مغبة تمرير قانون الانتخابات الجديد بصيغته الحالية، داعيا القوى السياسية لاعادة النظر بقواعد التسجيل الانتخابي

وقال جعفر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”, ان “التركمان في محافظة كركوك وللمرة الأخرى باتوا ضحية للقانون المعدل لانتخابات المحلية في كركوك بسبب عدم انصافهم من خلال مجاملة الاخوة الكرد الذين زجوا بما هو اكثر من 150 ألف ناخب تم تسجيلهم في أوقات مختلفة وانهم ليسوا من أبناء المحافظة ” .

وأضاف ان “ممثلي المكون التركماني من مختلف الاتجاهات السياسية قدموا مقترحا بإعادة النظر بالقانون الانتخابي خاصة المتعلق بالمادة (35) التي تقضي بإعادة النظر بقواعد التسجيل الانتخابي الا ان الطلب تم رفضه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك تشعل فتيل الازمة السياسية عقب تمرير قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك تشعل فتيل الازمة السياسية عقب تمرير قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).